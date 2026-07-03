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НовостиОбщество3 июля 2026 7:14

Оперштаб взял на контроль поставки топлива новосибирским экстренным службам

Для сельхозпроизводителей региона запросили дополнительные объемы дизельного топлива
Екатерина ХАЛИМОВА
Для сельхозпроизводителей региона запросили дополнительные объемы дизельного топлива

Для сельхозпроизводителей региона запросили дополнительные объемы дизельного топлива

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области оперативный штаб продолжает контролировать обеспечение региона горюче-смазочными материалами. Особое внимание уделяют поставкам дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей в период сезонных полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В министерстве сельского хозяйства региона совместно с главами муниципалитетов уточнили потребность аграриев в дизельном топливе. Для ее обеспечения в Минсельхоз России направили обращение с просьбой увеличить для ПАО «Газпромнефть» лимиты поставок дизельного топлива в Новосибирскую область на период с июля по октябрь.

Власти также сообщили, что вопросы снабжения топливом районов, где отсутствуют автозаправочные станции сети «Газпром нефть», решаются в оперативном порядке. Ситуация с поставками топлива в регионе остается на ежедневном контроле профильного оперативного штаба.

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