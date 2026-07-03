Оперштаб взял на контроль поставки топлива новосибирским экстренным службам

Для сельхозпроизводителей региона запросили дополнительные объемы дизельного топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области оперативный штаб продолжает контролировать обеспечение региона горюче-смазочными материалами. Особое внимание уделяют поставкам дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей в период сезонных полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В министерстве сельского хозяйства региона совместно с главами муниципалитетов уточнили потребность аграриев в дизельном топливе. Для ее обеспечения в Минсельхоз России направили обращение с просьбой увеличить для ПАО «Газпромнефть» лимиты поставок дизельного топлива в Новосибирскую область на период с июля по октябрь.

Власти также сообщили, что вопросы снабжения топливом районов, где отсутствуют автозаправочные станции сети «Газпром нефть», решаются в оперативном порядке. Ситуация с поставками топлива в регионе остается на ежедневном контроле профильного оперативного штаба.

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