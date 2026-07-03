В НГУ создали ИИ-сервис для преодоления языкового барьера

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Команда Стартап-студии Новосибирского государственного университета разработала сервис Talk Tuner, который помогает пользователям преодолевать языковой барьер с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Сервис ориентирован на людей, которые знают грамматику и лексику, но испытывают сложности с разговорной практикой. Сейчас Talk Tuner работает в формате Telegram-бота. Пользователь общается с ИИ голосовыми сообщениями, а нейросеть поддерживает диалог, указывает на грамматические и лексические ошибки и дает рекомендации по их исправлению.
— Мы сфокусировались на самой распространенной проблеме — отсутствии разговорной практики. Проведенные исследования подтвердили актуальность нашего запроса: пользователям важна безопасная среда и качественная обратная связь в удобном формате, — рассказала основательница проекта Катерина Фомель.
В основе сервиса используются сразу несколько нейросетей: Whisper отвечает за распознавание речи, Deepgram TTS API — за генерацию голоса, а DeepSeek — за ведение диалога и проверку ошибок.
Сейчас команда завершила создание MVP, запустила чат-бота, получила первых пользователей и первые продажи. В дальнейшем разработчики планируют добавить анализ произношения, видеоуроки, а также выпустить мобильное приложение и веб-версию сервиса.
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