В Новосибирске возбудили уголовное дело о нападении на врача скорой помощи

По пути в больницу пациент нанес телесные повреждения врачу, а по прибытии в больницу – и медицинской сестре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска возбудил уголовное дело о нападении на врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Новосибирской области.

Бригада скорой прибыла на вызов к мужчине в состоянии алкогольного опьянения. Врачи приняли решение о его госпитализации в ГКБ №34. Однако уже в пути пациент нанес телесные повреждения врачу, а по прибытии в больницу – и медицинской сестре.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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