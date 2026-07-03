В Новосибирске сыграли свадьбу актеры двух театров

Актеры двух новосибирских театров вступили в брак. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске состоялась свадьба актрисы театра «Красный факел» Анастасии Плешкань и актера академического молодежного театра «Глобус» Дениса Горовенко. Трепетной новостью поделились в пресс-службе «Красного факела».

Анастасия служит в театре с 2021 года. Среди известных работ – ее роль Джульетты в «Ромео и Джульетте» и Навсикаи в спектакле по «Одиссее». Денис поступил в «Глобус» в 2024 году. Он принимает участие в спектаклях театра «Алиса в стране чудес», «Алые паруса», «Война и мир», «Денискины рассказы» и многих других.

Коллеги обоих театров поздравляют молодоженов, желают им счастья и любви.

– Обнимаем вас и желаем самого лучшего дня! Желаем только бесконечного счастья, взаимопонимания и яркого будущего вместе! – говорится в сообщениях театров.

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