В Новосибирске сыграли свадьбу актеры двух театров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске состоялась свадьба актрисы театра «Красный факел» Анастасии Плешкань и актера академического молодежного театра «Глобус» Дениса Горовенко. Трепетной новостью поделились в пресс-службе «Красного факела».
Анастасия служит в театре с 2021 года. Среди известных работ – ее роль Джульетты в «Ромео и Джульетте» и Навсикаи в спектакле по «Одиссее». Денис поступил в «Глобус» в 2024 году. Он принимает участие в спектаклях театра «Алиса в стране чудес», «Алые паруса», «Война и мир», «Денискины рассказы» и многих других.
Коллеги обоих театров поздравляют молодоженов, желают им счастья и любви.
– Обнимаем вас и желаем самого лучшего дня! Желаем только бесконечного счастья, взаимопонимания и яркого будущего вместе! – говорится в сообщениях театров.
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