В Новосибирске прокуратура проверила подготовку теплосетей на Кропоткина к зиме

К этому участку теплосети подключены жилые дома, детские сады и школы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске прокуратура в рамках надзорного сопровождения подготовки города к отопительному сезону 2026-2027 годов проверила работы на трех участках тепломагистрали на улице Кропоткина. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Так, были проинспектированы ремонтные работы на участках тепломагистрали диаметром 70 см общей протяженностью 1142 метра. Руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков.

К этому участку теплосети подключены 161 объект, в том числе 98 жилых домов, 7 детских садов и 5 школ – более 37 тысяч человек. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком.

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