В двух районах Новосибирска демонтировали незаконные постройки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Калининском и Заельцовском районах Новосибирска специалисты Городского центра наружной рекламы демонтировали самовольно установленные объекты. Об этом сообщили в управлении наружной рекламы мэрии города.
На улице Бестужева рабочие убрали бесхозную металлическую постройку, а на улице Солидарности демонтировали незаконно размещенный металлический контейнер.
В мэрии отметили, что работа по выявлению и сносу самовольно установленных нестационарных объектов ведется на постоянной основе и будет продолжена.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru