В двух районах Новосибирска демонтировали незаконные постройки

Специалисты убрали бесхозную конструкцию и металлический контейнер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском и Заельцовском районах Новосибирска специалисты Городского центра наружной рекламы демонтировали самовольно установленные объекты. Об этом сообщили в управлении наружной рекламы мэрии города.

На улице Бестужева рабочие убрали бесхозную металлическую постройку, а на улице Солидарности демонтировали незаконно размещенный металлический контейнер.

В мэрии отметили, что работа по выявлению и сносу самовольно установленных нестационарных объектов ведется на постоянной основе и будет продолжена.

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