В Новосибирске открыли новую производственную линию на заводе «Сибиар»

Предприятие дополняет классические товары бытовой химии и парфюмерии новыми позициями Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске губернатор Андрей Травников и мэр города Максим Кудрявцев открыли новую производственную линию на заводе «Сибиар». Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Завод является крупнейшим за Уралом химическим предприятием с полным циклом производства. Предприятие самостоятельно разрабатывает рецептуры и изготавливает жестяные баллоны, выпуская более 150 млн штук в год. Продукция востребована как в России, так и за рубежом.

Запуск новой линии – очередной этап модернизации. Предприятие расширяет ассортимент, дополняя классические товары бытовой химии и парфюмерии новыми позициями. На заводе трудятся более 900 квалифицированных специалистов.

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