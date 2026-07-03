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НовостиОбщество3 июля 2026 5:50

Новосибирские выпускники на ЕГЭ по русскому чаще всего ошибались в слове «преддверие»

Эксперт объяснил, почему школьники теряли баллы на простом слове
Екатерина ХАЛИМОВА
Эксперт объяснил, почему школьники теряли баллы на простом слове

Эксперт объяснил, почему школьники теряли баллы на простом слове

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский назвал слово «преддверие» одной из главных ловушек экзамена в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Новосибирской области.

По его словам, выпускники нередко допускали ошибки даже в распространенных выражениях «в преддверии праздников» и «в преддверии юбилеев». Чаще всего школьники писали «придверие» или «предверие», теряя баллы.

Эксперт пояснил, что правильное написание связано со словообразованием: в слове сохраняется двойная буква «д», поскольку оно образовано от приставки «пред-» и корня «дверь».

Роман Дощинский отметил, что подобные ошибки свидетельствуют о связи орфографической грамотности с объемом чтения и словарным запасом. По его словам, чем больше человек читает, тем реже допускает такие ошибки.

При этом средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,49. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 61,87.

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