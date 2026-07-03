Новосибирские выпускники на ЕГЭ по русскому чаще всего ошибались в слове «преддверие»

Эксперт объяснил, почему школьники теряли баллы на простом слове Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский назвал слово «преддверие» одной из главных ловушек экзамена в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Новосибирской области.

По его словам, выпускники нередко допускали ошибки даже в распространенных выражениях «в преддверии праздников» и «в преддверии юбилеев». Чаще всего школьники писали «придверие» или «предверие», теряя баллы.

Эксперт пояснил, что правильное написание связано со словообразованием: в слове сохраняется двойная буква «д», поскольку оно образовано от приставки «пред-» и корня «дверь».

Роман Дощинский отметил, что подобные ошибки свидетельствуют о связи орфографической грамотности с объемом чтения и словарным запасом. По его словам, чем больше человек читает, тем реже допускает такие ошибки.

При этом средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,49. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 61,87.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX