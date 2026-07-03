В Барабинском районе суд обязал власти переселить пенсионерку из аварийного дома

Суд обязал мэрию вне очереди выделить гражданке жилье по договору социального найма. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд Новосибирской области обязал местную администрацию предоставить пенсионерке новое жилье вместо аварийного. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Пенсионерка с 2010 года занимала квартиру в доме №120 на улице Ленина по договору социального найма. Многоквартирное здание признали аварийным и подлежащим сносу до 31 декабря 2022 года. Однако администрация в установленный срок не предоставила женщине другое благоустроенное жилье.

По иску прокурора суд обязал мэрию вне очереди выделить гражданке жилье по договору социального найма, равнозначное ранее занимаемому, однако решение пока не вступило в законную силу.

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