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НовостиОбщество3 июля 2026 5:22

4 июля запустят дополнительную электричку в Новосибирск

Вечерний поезд отправится от платформы Пригородный Простор в 22:45
Екатерина ХАЛИМОВА
Вечерний поезд отправится от платформы Пригородный Простор в 22:45

Вечерний поезд отправится от платформы Пригородный Простор в 22:45

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Новосибирска смогут уехать с музыкального фестиваля в микрорайоне Пригородный Простор на дополнительной вечерней электричке. Поезд назначит АО «Экспресс-пригород» 4 июля.

Электропоезд № 7320 отправится с остановочной платформы Пригородный Простор в 22:45 и прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 23:15.

По пути следования поезд сделает остановки на платформах Ипподром, Западная Площадка, Новосибирск-Западный, Жилмассив и Правая Обь.

В компании «Экспресс-пригород» попросили пассажиров заранее планировать поездки и учитывать изменения в расписании в день проведения фестиваля.

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