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НовостиПроисшествия3 июля 2026 5:25

Новосибирца наказали обязательными работами за покупку наркотиков через интернет

Мужчина заказал наркотическое вещество для личного употребления
Валерия МОРГУНЕНКО
Позднее при задержании полицейские изъяли наркотик.

Позднее при задержании полицейские изъяли наркотик.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, виновному в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В декабре 2025 года сибиряк через интернет купил наркотик для личного употребления. Он на автомобиле забрал пакет с веществом массой 0,96 грамма и спрятал его в карман куртки. Позднее при задержании полицейские изъяли наркотик.

В суде мужчина признал вину частично. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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