Новосибирца наказали обязательными работами за покупку наркотиков через интернет

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, виновному в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В декабре 2025 года сибиряк через интернет купил наркотик для личного употребления. Он на автомобиле забрал пакет с веществом массой 0,96 грамма и спрятал его в карман куртки. Позднее при задержании полицейские изъяли наркотик.
В суде мужчина признал вину частично. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
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