Сбер: семейный банкинг вырастет до 40 млн пользователей к 2029 году

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Семейными сервисами Сбера уже пользуется больше 20 млн человек, а к 2029 году, по прогнозам банка, их аудитория вырастет до 40 млн - такие данные привёл первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, выступая на Финансовом конгрессе 2026. По его словам, драйвером станет не отдельный продукт, а более точное понимание банками реальных потребностей семей.

Царёв отметил, что долгое время в центре внимания банков находился отдельный человек - его траты и накопления. Цифровизация решила эту задачу лишь частично: у каждого члена семьи появилось своё приложение, свои карты и вклады, из-за чего супругам приходится вручную сверять расходы, переводить деньги друг другу и отслеживать общие накопления.

- Молодая пара копит на первый взнос по ипотеке. Ей не нужны два отдельных счёта. Ей нужна общая цель, общий прогресс и ясность: кто сколько внёс, сколько осталось и когда цель будет достигнута, - привёл пример топ-менеджер.

По словам Царёва, совместные платёжные счета выросли на 73% за последний год. Он также сослался на данные ВЦИОМа: 87% россиян называют создание семьи одной из главных жизненных целей, для 67% крепкая семья - ценность номер один, а 63% россиян планируют бюджет вместе с супругом или другими родственниками. При этом раздельное управление финансами до сих пор практикует больше половины домохозяйств, что говорит о значительном потенциале роста этого направления.

Царёв рассказал, что брокерский счёт в «СберИнвестициях» (14+) уже открыли 250 тысяч подростков в возрасте 14–17 лет, а за последние два месяца их число выросло на 70 тысяч. Количество молодёжных вкладов за год увеличилось более чем в восемь раз - с трёх тысяч до 25 тысяч в месяц, а объём привлечённых средств вырос с 0,1 млрд рублей в месяц в 2025 году до 7,6 млрд в мае 2026-го.

- К тому моменту, когда подросток становится взрослым клиентом, у него уже есть история, привычки и доверие к инструментам, с которыми он вырос, - подчеркнул он.

Отдельно топ-менеджер отметил, что в «СберБанк Онлайн» (14+) уже появляются ИИ-помощники для ведения общего бюджета. По его словам, вместе с другими семейными сервисами они становятся цифровым аналогом семейного офиса - комплексного управления финансами, которое раньше было доступно только состоятельным клиентам.

- Демократизация семейного офиса - один из главных трендов ближайших лет, - заявил Царёв.

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