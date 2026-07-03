В Новосибирской области должник по алиментам пришел к приставам и лишился авто

Житель села Верх-Тула в Новосибирской области, вызванный на прием к судебным приставам, лишился своего автомобиля прямо на парковке у здания ГУФССП России по Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной стала задолженность по алиментам перед дочерью в размере 604 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил к приставам две недели назад. На приеме мужчина упомянул, что оставил машину на парковке рядом. Судебные приставы немедленно вышли на улицу и арестовали его «Хендай».
Сибиряк заявил, что готов погасить долг в течение месяца, однако приставы установили, что он официально трудоустроен в автошколе и владеет тремя автомобилями.
Сейчас ведется подготовка постановления об удержании части зарплаты. Если задолженность не будет погашена в течение 10 дней, арестованную машину оценят и продадут.
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