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НовостиПроисшествия3 июля 2026 4:36

В Каргатском районе в суд поступило дело о незаконном обороте боеприпасов

37-летнего местного жителя обвиняют в хранении пороха и патронов
Валерия МОРГУНЕНКО
Сибиряк хранил боеприпасы и носил при себе с целью использования.

Сибиряк хранил боеприпасы и носил при себе с целью использования.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Каргатского района утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя района. Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ: незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов к нарезному оружию. Подробности дела рассказали в пресс-службе Новосибирской области.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый приобрел бездымный порох и патроны. Вплоть до февраля 2026 года он хранил их при себе и носил с собой для личного использования.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Чулымский районный суд для рассмотрения по существу.

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