Новосибирские пловцы привезли комплект медалей с чемпионата мира в Южной Корее

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

Новосибирские спортсмены Центра водных видов спорта Елизавета Купрессова и Арсений Десятов завоевали комплект медалей на чемпионате мира по подводному спорту в Южной Корее. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Соревнования прошли с 23 по 28 июня в городе Инчхоне. Елизавета Купрессова, мастер спорта международного класса, взяла золото на дистанции 400 метров в плавании в ластах и серебро на 800 метрах. Арсений Десятов стал бронзовым призером на дистанции 50 метров в классических ластах.

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