На Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области обновят 15 километров дороги

В планах на 2027 год – ремонт еще 9 километров, со 120 по 129 километр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжается ремонт автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Об этом сообщает пресс-служба ТУАД региона.

В 2026 году подрядчики обновляют пять участков трассы общей протяженностью 14,7 километров. На отрезках дороги уложат новое покрытие, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, установят новые знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесут разметку термопластиком.

В прошлом году на этой трассе заменили 17,5 километров асфальта. В планах на 2027 год – ремонт еще 9 километров, со 120 по 129 километр. Подрядчик уже определен.

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