Троих новосибирцев осудили за обман страховой компании инсценировкой ДТП

Подсудимые инсценировали ДТП в Кировском районе и получили от страховой компании 800 тысяч рублей выплат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор трем жителям региона за мошенничество в сфере автострахования: новосибирцы получили от страховой компании деньги, подстроив ДТП. Подробности дела сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Суд установил, что в сентябре 2024 года подсудимые инсценировали несколько ДТП на территории Кировского района и подавали в страховые компании документы о ложных страховых случаях. Таким образом они получили 800 тысяч рублей выплат.

Сибиряков отправили на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства на срок от 6 месяцев до 1,5 лет. Также с осужденных взыскали 775 тысяч рублей ущерба. «Мазда» одного из участников сговора арестована до исполнения приговора.

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