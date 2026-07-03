В Новосибирской области за месяц на водоемах погиб 21 человек

В июне 2026 года на водоемах Новосибирской области погиб 21 человек. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за прошедший месяц на водоемах зарегистрирован 21 случай гибели людей, включая одного несовершеннолетнего. Такую статистику приводит пресс-служба регионального МЧС России.

Спасатели оказали помощь девяти гражданам. В рамках акции «Вода – безопасная территория» проведено 3873 патрулирования. Инспекторы проверили 775 маломерных судов и вынесли 111 постановлений. Самыми частыми нарушениями оказались отсутствие спасательных жилетов и несоблюдение правил плавания.

Тем не менее в июне произошел ряд трагедий на воде: 7 июня в Дзержинском районе Новосибирска обнаружен погибший рыбак, а 11 июня на озере Убинское найден мужчина без признаков жизни.

Кроме того, 18 июня в Здвинском районе у берега нашли тело 43-летнего рыбака, а 23 июня в Искитиме 28-летний рыбак не вернулся с рыбалки – тело нашли на следующий день.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

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