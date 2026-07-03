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НовостиПроисшествия3 июля 2026 2:28

На улице Большевистской в Новосибирске автомобиль сбил девочку-пешехода

Ребенок перебегал проезжую в неположенном месте
Валерия МОРГУНЕНКО
39-летний водитель «Понтиака» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне зебры. Фото: ГАИ Новосибирской области.

39-летний водитель «Понтиака» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне зебры. Фото: ГАИ Новосибирской области.

В Новосибирске 2 июля на улице Большевистской, 96 автомобиль сбил 11-летнюю девочку-пешехода, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Около 18:20 39-летний водитель «Понтиака» совершил наезд на девочку 2015 года рождения, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. Характер травм уточняется.

Для установления всех обстоятельств происшествия на месте аварии работал наряд ДПС, сообщили в Госавтоинспекции региона.

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