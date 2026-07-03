Два автомобиля сгорели во дворе дома на Кропоткина в Новосибирске

Общая площадь пожара составила 11,5 кв. метра. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске ночью 3 июля во дворе дома на улице Кропоткина, 132/1 произошел пожар, в результате которого пострадали автомобили. Об этом сообщили КП Новосибирск читатели, позже информацию подтвердили в МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 00:49. Уже в 01:14 пожар был локализован, в 01:15 ликвидировано открытое горение, а в 01:38 пожар полностью потушили.

В результате происшествия огнем поврежден автомобиль «Тойота Гая» на площади 5 кв. метров. Также пострадал «Форд Фиеста» — у него повреждены салон и лакокрасочное покрытие на площади 6 кв. метров. У автомобиля «Хендай Туксон» зафиксированы повреждения крыла, бампера и фары на площади 0,5 кв. метра. Общая площадь пожара составила 11,5 кв. метра.

В тушении были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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