Начальник новосибирского МВД поздравил сотрудников Госавтоинспекции с юбилеем

Андрей Кульков поблагодарил личный состав за добросовестную службу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в МАКС-канале регионального главка МВД.

Генерал-лейтенант полиции отметил, что Госавтоинспекция играет важную роль в обеспечении безопасности на дорогах Новосибирской области. По его словам, сотрудники службы занимаются профилактикой ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма, контролируют соблюдение правил дорожного движения, оказывают государственные услуги населению, а также проводят регистрацию автомобилей и мототранспорта.

Андрей Кульков поблагодарил личный состав за добросовестную службу, подчеркнув профессионализм, ответственность и принципиальность сотрудников. Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам Госавтоинспекции, которые продолжают участвовать в развитии подразделения.

3 июля Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России отмечает 90-летие со дня образования.

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