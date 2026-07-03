В Новосибирской области восстановили почти 50 тысяч гектаров сельхозземель

В 2026–2027 годах сельхозпредприятия планируют реализовать еще восемь проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 2022 по 2025 год в сельскохозяйственный оборот вернули более 49,5 тысячи гектаров залежных земель. Об этом сообщили в региональном правительстве.

За это время аграрии реализовали 47 проектов по восстановлению земель и два проекта гидромелиоративных работ. На эти цели из бюджета направили около 211 млн рублей в виде субсидий.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Денис Гамза, в 2026–2027 годах сельхозпредприятия планируют реализовать еще восемь проектов. Благодаря этому в оборот собираются вернуть более 5,7 тысячи гектаров земель.

Кроме того, в 2026 году на известкование кислых почв для повышения их плодородия планируют направить 66,3 млн рублей.

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