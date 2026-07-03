Мэр Новосибирска Кудрявцев встретился с актером Леонидом Ярмольником

Ярмольник приехал в Новосибирск в рамках проекта «Русская Фортепианная Школа». Фото: соцсети Максима Кудрявцева

Максим Кудрявцев встретился с Леонидом Ярмольником, который прибыл в столицу Сибири в рамках музыкального проекта. Артист представляет инициативу, направленную на поддержку юных дарований в области фортепианной музыки и популяризацию классического наследия России.

Как отметил мэр, программа объединяет начинающих лауреатов и опытных музыкантов. С этого года Новосибирск стал центральной площадкой ежегодного тура проекта в Сибирском федеральном округе.

В ходе беседы стороны обсудили детали реализации этого проекта и другие культурные инициативы в городе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX