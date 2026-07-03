Три рейса на прилет задержали в новосибирском аэропорту Толмачево

Задержки зафиксированы утром 3 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Толмачево утром 3 июля задержали прилет трех рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Наибольшая задержка произошла у рейса DP 6525 авиакомпании «Победа» из Москвы (аэропорт Шереметьево). По расписанию самолет должен был прибыть в 07:35, однако расчетное время прилета перенесли на 09:20.

Также задерживается рейс S7 7092 авиакомпании S7 Airlines из Ханты-Мансийска. Вместо 08:25 воздушное судно Embraer-170 ожидается в 09:23.

Кроме того, позже прилетит рейс S7 5216 из Братска. Самолет должен был приземлиться в 09:30, однако расчетное время прибытия изменили на 10:17.

Информация о времени прилета размещена на онлайн-табло аэропорта Толмачево.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX