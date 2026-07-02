Врач Тихомирова предупредила о рисках ожирения печени от офисной работы

Снижение физической активности ведет к атрофии мышц, которые перестают утилизировать глюкозу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Офисная работа является одной из причин неалкогольной жировой болезни печени из-за недостатка физической активности и хронического стресса. Об этом в беседе NEWS.ru рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Анна Тихомирова.

По словам врача, ключевой фактор – гиподинамия. Снижение физической активности ведет к атрофии мышц, которые перестают утилизировать глюкозу.

– Невостребованный сахар уходит в печень и конвертируется в жир. Обилие быстрых углеводов и фруктозы в перекусах в свою очередь вызывает хроническую гиперинсулинемию. Инсулин блокирует окисление жирных кислот в клетках и стимулирует их накопление, – объяснила специалист.

Также риск повышает диета с низким содержанием клетчатки – она нарушает микрофлору и усиливает воспаление. К развитию болезни может привести и нарушение циркадных ритмов: печень имеет собственные «молекулярные часы», и сбой в режиме питания нарушает обмен веществ. Хронический стресс с высоким уровнем кортизола также способствует инсулинорезистентности и накоплению жира в печени.

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