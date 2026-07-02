Друг Высоковского рассказал о последнем разговоре с актером перед его гибелью

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Друг пропавшего актера и режиссера Александра Высоковского, известного по роли в сериале «Бригада», Александр Загрудный в беседе с «Абзацем» рассказал о последнем разговоре с артистом.
По словам Загрудного, они общались по телефону примерно за четыре дня до исчезновения Высоковского. Говорили о будущих проектах. Актер мечтал снять хорошее, особенное кино. Проект уже существовал на бумаге, и у него были конкретные планы.
– Этот проект был, но, к сожалению, не знаю, что теперь из этого получится, – рассказал коллега.
Сам Загрудный не верит в гибель Высоковского. Он ждет звонка от его супруги Лилии и надеется на лучшее.
– Люди по два месяца плавают в море, а потом выживают, – сказал он.
30 июня Александр Высоковский отправился на Пущинскую косу в Подмосковье – дикий пляж на реке Оке – порыбачить. Утром он ушел, а к середине дня перестал выходить на связь. Супруга Лилия подняла тревогу. К поискам подключились МЧС, полиция, волонтеры «ЛизаАлерт», а также водолазы. Позднее в ГСУ СК России по Московской области подтвердили, что тело актера обнаружено в Оке.
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