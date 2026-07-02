Нижегородец Илья Ковалев сдал ЕГЭ на 300 баллов и не забросил футбол

В качестве совета Илья рекомендует начинать подготовку заранее и не забывать о физической нагрузке. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник лицея №38 из Нижнего Новгорода Илья Ковалев набрал максимальные баллы на ЕГЭ по математике, физике и русскому языку. В интервью NewsNN он рассказал, как готовился к экзаменам и что помогло добиться такого результата.

По математике Илья ждал 100 баллов, по физике рассчитывал на результат выше 90, а максимальная оценка по русскому стала для него приятным сюрпризом. Секрет успеха – регулярная подготовка. С сентября 2025 года он занимался с репетитором по русскому, проходил онлайн-курсы и много решал. При этом школьник не забывал и об отдыхе: каждый день играл в футбол, а после обеда садился за учебу до 23:00.

– Чтобы сдать на 90+, нужно хорошо знать предмет. Для этого нужно просто стабильно учиться. А 100 баллов – это еще и везение, – поделился выпускник.

Самым сложным для себя он назвал русский язык из-за технического склада ума. Будущий абитуриент признается: начал готовиться поздно, поэтому приходилось заниматься по четыре-пять часов в день. В качестве совета Илья рекомендует начинать подготовку заранее и не забывать о физической нагрузке.

Илья мечтает о космосе, но признается, что это не детская мечта. Он задумался о профессии в 10-м классе.

– Я сел, подумал, какие профессии будут мне интересны в будущем, – пришла мысль, что полететь в космос было бы очень здорово, – признался Илья.

Теперь он планирует поступать в МГТУ им. Баумана на направление, связанное с ракетостроением. Через 10 лет видит себя инженером-конструктором ракет-носителей.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что Илья не только отличник, но и разносторонний человек: увлекается литературой и футболом. Главный совет школьника – не зубрить, а понимать материал.

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