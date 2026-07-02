На улице Советской в Новосибирске завершается ремонт теплосетей

Сейчас на объекте идут сварочные работы и другие завершающие мероприятия. Фото: пресс-служба СГК Новосибирска.

В Новосибирске на внутриквартальных теплосетях по улице Советской завершаются крупные текущие ремонты. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.

После гидравлических испытаний проложено почти 40 метров новых труб. В районе дома №56 заменено более 20 метров поврежденных трубопроводов.

Ремонт начали в середине июня, но завершить вовремя не удалось из-за подтопления теплосети от водовода, принадлежащего ТСЖ. Позднее Горводоканал устранил дефект.

Сейчас на объекте идут сварочные работы и другие завершающие мероприятия. Если новых дефектов не выявят, уже в ближайшие выходные канал закроют и передадут подрядчику под благоустройство.

Возле дома №52 энергетики меняют еще около 17 метров труб и магистральные задвижки – работы планируют завершить к концу недели. Объект рассчитывают передать под благоустройство не позднее 6-7 июля 2026 года.

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