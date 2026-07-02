В аварийном доме Новосибирска объявлен режим повышенной готовности

Администрация Ленинского района будет ежемесячно докладывать о мониторинге несущих стен дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска на 2-м переулке Римского-Корсакова, 3 могут ввести режим повышенной готовности из-за аварийного состояния дома. Проект постановления мэрии города опубликован на официальном сайте.

В режим повышенной готовности переведут департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент энергетики и ЖКХ, а также ЕДДС. Департаменту энергетики и ЖКХ Новосибирска поручат провести обследование конструкций и рассмотреть возможность предоставления жилья в маневренном фонде до полного расселения.

Администрация Ленинского района будет ежемесячно докладывать о мониторинге несущих стен дома. Следить за состоянием здания будет и управляющая компания.

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