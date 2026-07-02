Долю наукоемких предприятий нарастили в Новосибирской области

На Новосибирскую область приходится 3% от общего числа таких компаний по стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области активно развивается сегмент наукоемких малых и средних предприятий (МСП): на регион приходится 3% от общего числа таких компаний в стране. Такими данными поделилась пресс-служба регионального Правительства.

Ключевым показателем отрасли стал объем привлеченной господдержки – свыше 2 млрд рублей. При этом самое старое научное МСП в России было зарегистрировано именно в Новосибирске – в 1988 году. А самый молодой предприниматель в этой отрасли также оказался новосибирцем. Ему всего 17 лет.

Продвижению наукоемкого сектора бизнеса помогает Каталог производителей Новосибирской области. На сегодня в нем числится порядка 100 региональных компаний.

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