В Новосибирской области смогут использовать квадрокоптеры для обследования ООПТ

Полученные с коптеров материалы теперь будут принимать как доказательства нарушений. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области смогут обследовать особо охраняемые природные территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. Правительство России утвердило постановление № 802, которое корректирует правила государственного надзора за ООПТ. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

Инспекторы теперь смогут официально использовать беспилотники для выездных проверок. Полученные материалы теперь будут принимать как доказательства нарушений. Также утвержден перечень нарушений, которые должны фиксироваться камерами, например, движение и стоянка транспорта вне дорог на федеральных ООПТ.

Кроме того, решения по итогам проверок и предписания теперь оформляются в электронном виде через единый реестр. Документы направляются через «Госуслуги» или приложение «Инспектор», которое позволяет проводить проверки по видеосвязи. Большинство изменений вступают в силу с 8 июля.

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