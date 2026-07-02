На время авиафестиваля в Новосибирской области перекроют дороги у станции Мочище

Объехать закрытые участки можно по Северному обходу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области введут временные ограничения движения на двух участках дорог в районе станции Мочище в дни проведения юбилейного авиационного фестиваля «ВИВА АВИА!». Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Ограничения будут действовать 1 и 2 августа с 6:00 до 17:00 на участках дорог «23 км а/д «Н-2141» – Локти» и «Новосибирск – Сокур» в Новосибирском и Мошковском районах. Кроме того, на станции Мочище установят знаки «Движение запрещено».

Объехать закрытые участки можно по Северному обходу. Исключение – для местных жителей: проезд разрешат при предъявлении паспорта с отметкой о регистрации. Также будет запрещена парковка вдоль дорог, прилегающих к аэродрому. Водителей просят заранее планировать маршрут.

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