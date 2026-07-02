В Сибирском государственном университете инженерии и биотехнологий вручили дипломы выпускникам

Диплом выпускнице вручил Андрей Шимкив. Фото: Юрий ХОМИЧ

Символично, что торжественная церемония состоялась в парке имени выдающегося выпускника учебного заведения, который в то время называли сельхозинститутом, - Юрия Бугакова. Дипломы получили 123 выпускника очного отделения Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий Университета биотехнологий: 74 человека стали бакалаврами, 49 - окончили магистратуру. Многие выпускники уже определились с местом работы, 14 человек планируют пойти в аспирантуру, более 35 - продолжат обучение в магистратуре.

Губернатор Андрей Травников отметил, что этот год для университета юбилейный, и именно сейчас закладывается новая традиция. Он пожелал студентам найти себя в профессии, оставаться верными родной земле.

- У вас начинается по-настоящему взрослая жизнь, - напутствовал выпускников Андрей Шимкив, инициатор вручения дипломов будущим аграриям в парке имени Юрия Бугакова. - Я очень хочу, чтобы такое мероприятие стало традицией: чтобы в парке имени Юрия Федоровича Бугакова всегда с признательностью говорили о тех, кто работает на земле. Я, как выпускник сельхозинститута, всегда хотел бы, чтобы студенты гордились своим учебным заведением.

Предприятиям нужны молодые специалисты, подчеркнул выпускник университета, который сегодня сам вручал дипломы, депутат Заксобрания Александр Тепляков:

- Не хватает семеноводов, главных агрономов, технологов. Поэтому мы ждем выпускников на производстве - ждем людей инициативных, смелых, нацеленных на развитие.

О том, что не пожалел о выборе профессии, сказал депутат Заксобрания Олег Бугаков. Он пошел по стопам отца: начинал в «Ирмени» бригадиром, сейчас возглавил племзавод.

- Мы продолжаем его дело. Внук тоже через год будет поступать учиться на агронома. Есть преемственность поколений, есть кому работать на земле, значит, все будет хорошо, - отметил он.