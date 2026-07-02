В Октябрьском районе Новосибирска изымут 77 домов под реновацию

Застройщику предстоит оценить изъятую недвижимость и выплатить компенсации собственникам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Новосибирска изымут 77 частных домов в Октябрьском районе для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Утвержденное постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Предполагается изъятие 71 земельного участка и 78 объектов недвижимости на улицах Садовой, Грибоедова, Кирова, Автогенной, Нижегородской, Коммунстроевской и III Интернационала. В списке – частные дома и одно нежилое здание.

Застройщику «Страна.Кирова» предстоит оценить изъятую недвижимость и выплатить компенсации собственникам. Напомним, что начальная цена договора о КРТ составила 283,8 млн рублей.

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