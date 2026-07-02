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НовостиПроисшествия2 июля 2026 12:53

В Кузбассе подростка оштрафуют после драки в автобусе

Школьник несколько раз ударил мужчину во время конфликта в общественном транспорте
Екатерина ХАЛИМОВА
Школьник несколько раз ударил мужчину во время конфликта в общественном транспорте

Школьник несколько раз ударил мужчину во время конфликта в общественном транспорте

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке полицейские привлекли к административной ответственности 16-летнего подростка после драки в общественном транспорте. О конфликте правоохранители узнали из социальных сетей. Об этом пишет Сiбдепо.

По данным полиции Кузбасса, инцидент произошел в салоне автобуса. Во время проверки выяснилось, что между несовершеннолетним и неизвестным мужчиной возникла ссора, которая переросла в драку. Подросток нанес оппоненту не менее шести ударов по голове.

В отношении школьника составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до одной тысячи рублей.

Материалы проверки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также полицейские продолжают устанавливать личность второго участника конфликта, чтобы дать правовую оценку действиям всех участников происшествия.

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