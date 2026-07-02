В Кузбассе подростка задержали после смерти избитого знакомого

17-летнего юношу подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом пишет Сiбдепо.

По версии следствия, 29 июня между подростком и его знакомым произошел конфликт. Во время ссоры юноша несколько раз ударил мужчину кулаками по голове.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, он скончался от полученных травм.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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