Свыше 113 тысяч дистанционных консультаций проведено в Новосибирской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области за пять месяцев работы чат-бота «Телемедицина» в мессенджере МАКС проведено более 113 тысяч консультаций в формате «врач-пациент». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Сервис начал работу в феврале 2026 года. Чаще всего жители обращаются к врачу для закрытия больничного листа и дистанционных приемов.
Как отметил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, видеозвонок занимает несколько минут и экономит время пациентов. Однако если у врача возникают сомнения в состоянии человека, он обязан пригласить его на очный прием – здоровье пациентов остается в приоритете.
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