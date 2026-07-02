В Новокузнецке пожарный после смен создает мебель и декор из металла

Спасатель из Новокузнецка рассказал, как творчество помогает ему справляться с нагрузкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прапорщик МЧС из Новокузнецка Иван Коровченко после дежурств не спешит отдыхать. Свободное время помощник начальника караула посвящает работе с металлом — в собственной мастерской он создает мебель, декоративные изделия и элементы интерьера. Историю пожарного рассказал Горсайт.

Металлообработкой Иван увлекся около восьми лет назад. По его словам, интерес к ремеслу появился после того, как он вместе с родственником изготавливал ворота для мамы. Первым самостоятельным изделием стал мангал, а затем хобби постепенно превратилось в любимое занятие.

— Сейчас это хобби для меня — способ отвлечься от работы спасателем, которая очень тяжёлая, как морально, так и физически, — рассказал Иван Коровченко.

В МЧС мужчина служит с 2018 года. Он признается, что с детства хотел носить форму и приносить пользу людям. После смены Иван нередко до поздней ночи работает в мастерской, где делает не только ворота и калитки, но и навесы, мебель, декоративные элементы и другие изделия из металла.

По словам пожарного, служба научила его главному принципу — помогать людям бескорыстно. Иван планирует продолжать работу в МЧС до выхода на пенсию и надеется в будущем передать свои навыки шестилетнему сыну, который уже интересуется пожарной техникой и с удовольствием наблюдает за работой отца в мастерской.

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