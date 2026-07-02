В Новосибирской области с начала лета число пожаров выросло на 68%

Основные причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала лета значительно выросло количество пожаров. По сравнению с июнем прошлого года число возгораний увеличилось на 68%, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

За период с 1 по 30 июня ликвидированы 1063 пожара. Из них 428 случаев – горение сухой травы и тополиного пуха. На пожарах спасены 45 человек, травмированы 24, погибли 5 человек. Все смертельные случаи произошли в жилье: три человека погибли из-за неосторожности при курении, двое – из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования.

Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, а также нарушения правил эксплуатации электрооборудования и неосторожность при курении.

С начала июня сотрудники МЧС России по Новосибирской области провели более 150 тысяч подворовых обходов и проинструктировали около 261 тысячи человек.

Спасатели напоминают: не курите в постели, следите за исправностью электроприборов, не оставляйте их без присмотра и не используйте поврежденные розетки и удлинители.

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