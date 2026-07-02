Новосибирские онкологи за одну операцию удалили пациентке две опухоли

Женщине одновременно удалили пораженную молочную железу и опухоль матки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Новосибирского областного клинического онкологического диспансера спасли 67-летнюю пациентку с двумя онкологическими заболеваниями. За одну операцию женщине удалили опухоли молочной железы и матки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Все началось в феврале 2025 года, когда пациентка обнаружила уплотнение в левой груди. Сначала она решила, что это обострение ранее диагностированной мастопатии, однако после безуспешного лечения обратилась к врачам. В Бердске обследование показало рак молочной железы. Во время дальнейшей диагностики медики также выявили рак матки.

— Врачебный консилиум принял решение сначала провести химиотерапию. Пациентке подобрали щадящую, но эффективную схему лекарств, которая должна была ударить по обеим опухолям сразу и при этом сберечь единственную почку пациентки, — рассказал главный врач онкодиспансера Сергей Фурсов.

После шести курсов химиотерапии опухоль в малом тазу значительно уменьшилась. Это позволило хирургам провести одномоментную операцию: пациентке удалили пораженную молочную железу, матку, яичники и пораженные лимфатические узлы малого таза.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и проходит закрепляющее лечение.

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