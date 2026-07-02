В Новосибирске испытали малую коммунальную технику от местного производителя

Местная новосибирская компания производит коммунальную технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на трех площадках Кировского района протестировали возможности компактной коммунальной техники местного производителя. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Остановочный павильон и тротуар отмыли за несколько минут, более гектара зарослей травы и кустарников привели в порядок с помощью газонокосилки и мульчера, а затем быстро избавились от пней.

– Главное преимущество этой техники – мобильность и возможность проведения комплексной уборки. Полностью ручной труд заменить невозможно, но упростить его, при этом улучшить качество и сократить время уборки – наша задача, – подчеркнул руководитель МКУ «Кировское» Алексей Руднев.

Новосибирская компания, производящая данную технику, является выпускником муниципального бизнес-инкубатора, отметили в мэрии.

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