В Новосибирске осудили троих за аферы со страховыми выплатами по ДТП

Они инсценировали аварии и получили около 800 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям, признанным виновными в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщили в суде.

Суд установил, что в 2024 году осужденные инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Кировского района. После этого они предоставляли в страховые компании документы с ложными сведениями о наступлении страхового случая и получали выплаты.

По данным суда, таким способом фигуранты незаконно получили около 800 тысяч рублей. Один из подсудимых полностью признал вину, второй — частично, третий свою причастность отрицал.

Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде принудительных работ на срок от шести месяцев до полутора лет с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Также суд удовлетворил гражданские иски представителей страховых компаний на общую сумму 775 тысяч рублей с учетом частичного возмещения ущерба. Кроме того, до исполнения приговора сохранен арест на автомобиль одного из осужденных. Приговор пока не вступил в законную силу.

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