В Новосибирске застройщика будут судить за обман 330 дольщиков на 670 млн рублей

Предприниматель привлекал деньги граждан для строительства дома в Октябрьском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, обманувшего дольщиков на сумму около 670 млн рублей. Подробности сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, с ноября 2011 по январь 2025 года предприниматель привлекал деньги граждан для строительства дома в Октябрьском районе. Однако вместо возведения объекта он похищал средства. Всего от мошенничества пострадали 330 человек.

Для легализации украденных средств обвиняемый провел сделки на сумму более 123 млн рублей. Сейчас на его имущество стоимостью свыше 900 млн рублей наложен арест. Дело направлено в Октябрьский районный суд.

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