В Новосибирске пациент избил врача скорой помощи и медсестру

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая с медработниками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске Государственная инспекция труда расследует нападение пациента на сотрудников скорой помощи, в результате которого врач получила тяжелую травму, а медицинская сестра — легкую. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Новосибирской области.

По данным ведомства, вечером 20 июня бригада скорой помощи прибыла на вызов. После осмотра пациента медики приняли решение доставить его в городскую клиническую больницу № 34.

Во время перевозки мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил врача выездной бригады по лицу. После прибытия в больницу он вновь проявил агрессию и в манипуляционном кабинете нанес удары медицинской сестре.

Ведомство приступило к расследованию группового несчастного случая. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего, после чего материалы проверки направят в следственные органы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX