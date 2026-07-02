В Новосибирске полностью отремонтируют проезжую часть Димитровского моста

Работы планируют завершить к октябрю 2026 года. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске в этом сезоне планируют полностью отремонтировать верхнюю часть Димитровского моста, включая проезжую часть, тротуары и ограждения. Об этом сообщили в мэрии города.

Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, ремонт ведется поэтапно и с опережением графика. В этом году подрядчик завершает работы на всех полосах движения верхнего уровня сооружения, после чего в следующем сезоне перейдет к нижней части моста.

— В этом году подрядчик работает ускоренными темпами, с опережением, поэтому было принято решение закончить ремонт верхней части полностью и в следующем году не ограничивать движение транспорта. К 20 июля завершим полосы с левого берега на правый и выйдем на среднюю часть. У подрядчика достаточно для этого средств, мощностей и сотрудников. В октябре планируем закончить работы в верхней части моста, – отметил Максим Кудрявцев.

На период следующего этапа работ изменится схема движения транспорта: реверсивная полоса будет закрыта, а движение организуют по отремонтированным полосам в обоих направлениях.

В 2027 году Димитровский мост должен быть полностью готов.

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