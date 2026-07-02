В новосибирском ресторане двое мужчин и женщина устроили драку в туалете

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

1 июля в 23.21 сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ поступил из ресторана на улице Б. Богаткова, в Октябрьском районе Новосибирска. Поскольку за вечер это был уже третий вызов на этот объект охраны, оперативный дежурный направил туда три группы быстрого реагирования.

Прибывшая первой ГБР-72 застала в туалете заведения двух дерущихся мужчин и нетрезвую женщину. Хулиганов разняли и вывели на улицу. Позже, когда подъехали другие экипажи Агентства Безопасности, «гвардейцам» удалось выяснить, что же послужило причиной конфликта.

Оказалось, что началась ссора между мужчиной лет 50 и его 30-летней спутницей. Причиной конфликта, предположительно, стала ревность. Когда дело дошло до потасовки, на помощь женщине бросился молодой человек из отдыхавшей в заведении компании.

К счастью, все закончилось довольно быстро и без наступления каких-либо последствий. Учинившая драку пара покинула заведение под контролем бойцов ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.