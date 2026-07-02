В Барабинском районе женщину оштрафовали за продажу сигарет без маркировки

Предпринимательнице назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В Барабинском районе Новосибирской области местную жительницу оштрафовали за оборот табачной продукции без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки был установлен факт продажи немаркированных сигарет в ларьке на остановке. Всю продукцию изъяли из оборота.

Мировой судья Барабинского района назначил предпринимательнице штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, немаркированные табачные изделия уничтожили после того, как постановление вступило в силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX