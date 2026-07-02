В Барабинском районе женщину оштрафовали за продажу сигарет без маркировки

В Барабинском районе Новосибирской области местную жительницу оштрафовали за оборот табачной продукции без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе прокурорской проверки был установлен факт продажи немаркированных сигарет в ларьке на остановке. Всю продукцию изъяли из оборота.
Мировой судья Барабинского района назначил предпринимательнице штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, немаркированные табачные изделия уничтожили после того, как постановление вступило в силу.
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