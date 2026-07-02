Новосибирский метрополитен остается третьим по пассажиропотоку в России

В 2025 году метро Новосибирска перевезло более 81,6 млн пассажиров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский метрополитен стабильно занимает третье место среди метрополитенов России по объему перевозок, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского метрополитена.

В 2025 году метро Новосибирска перевезло более 81,642 млн пассажиров. Для сравнения, Екатеринбургский метрополитен обслужил 47,882 млн пассажиров.

В среднем за сутки новосибирское метро перевозило 223 676 человек, тогда как в Екатеринбурге этот показатель составил около 130 тысяч пассажиров.

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