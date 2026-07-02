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НовостиПроисшествия2 июля 2026 10:00

В Новосибирске апелляция вернула под стражу организатора незаконных азартных игр

По представлению прокуратуры перевод на домашний арест отменен
Валерия МОРГУНЕНКО
Срок заключения подсудимого продлен на шесть месяцев.

Срок заключения подсудимого продлен на шесть месяцев.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменив решение нижестоящего суда о переводе под домашний арест организатора незаконной игорной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее, 17 июня, Октябрьский районный суд принял решение перевести подсудимого из СИЗО под домашний арест. Однако прокуратура сочла его необоснованным и стала оспаривать. В итоге Новосибирский областной суд отменил постановление и вынес новое решение, согласно которому мужчина останется под стражей.

Срок заключения продлен на шесть месяцев – до 10 декабря 2026 года. После оглашения вердикта апелляционной инстанции мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

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