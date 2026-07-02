В Новосибирске апелляция вернула под стражу организатора незаконных азартных игр

Срок заключения подсудимого продлен на шесть месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменив решение нижестоящего суда о переводе под домашний арест организатора незаконной игорной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее, 17 июня, Октябрьский районный суд принял решение перевести подсудимого из СИЗО под домашний арест. Однако прокуратура сочла его необоснованным и стала оспаривать. В итоге Новосибирский областной суд отменил постановление и вынес новое решение, согласно которому мужчина останется под стражей.

Срок заключения продлен на шесть месяцев – до 10 декабря 2026 года. После оглашения вердикта апелляционной инстанции мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

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