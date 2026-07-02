В Новосибирске изменили схемы движения автобусов №3, 44 и маршрутки №19

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы на улице Николая Островского Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске временно изменены схемы движения автобусов № 3, № 44 и маршрутки № 19. Ограничения будут действовать до 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Изменения связаны с закрытием проезжей части улицы Николая Островского в районе дома № 167. Здесь ООО «НТСК» проводит ремонт теплотрассы.

На период работ транспорт направлен в объезд закрытого участка. Автобусы и маршрутка следуют по улицам Селезнева, Писарева и Ипподромской, далее — по действующим маршрутам.

Как уточнили в городских службах, диспетчерское сопровождение, учет рейсов и контроль за работой маршрутов организованы с учетом введенных изменений.

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